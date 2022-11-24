Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Дмитрием Быстровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы пьют чай, едят печеньки и разговаривают с кем-то очень интересным и известным в псковском регионе. И вот за такими разговорами с печеньками, чаем и просмотром фотографий они раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.

Сегодняшний гость студии — глава Островского района Дмитрий Быстров. Он расскажет об истории своего рода, поделится воспоминаниями о детстве, школьных и студенческих годах, расскажет о семье, питомцах и увлечениях.

Кем маленького Диму Быстрова пугали в детстве? Почему он не любит дневной сон? Какие дискоклубы посещал, будучи студентом? Какой бы вопрос он задал главе Островского района, если бы был журналистом? Почему в его семье так любят боксеров? Гастротуризм в Острове — миф или реальность?

Как обычно, сегодня вы увидите много фотографий из личного архива гостя студии.

Трансляция завершена.