Общество

Дмитрий Быстров рассказал о своем отношении к дневному сну

О своем отношении к дневному сну рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Очень не любил спать в детском саду. Просто физически не мог заснуть. Конечно, в итоге приходилось, куда деваться. Сначала я ходил в ясли в тот дом, что напротив офиса современного Сбербанка на Октябрьском проспекте. Интересный случай произошел, я сам не помню, мне рассказывали. Я отказался ложиться спать на дневном сне. Сказал, что когда уйдут воспитатели, встану и всех разбужу», – поделился воспоминаниями Дмитрий Быстров.

Также он отметил, что во взрослом возрасте дневной сон - это «не его история».