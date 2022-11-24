Общество

О важности декриминализации медицинских статей УК рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов

О важности декриминализации медицинских статей УК рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас порядка 300 тысяч врачей, в год заводится три тысячи уголовных дел, что составляет 1% от общего числа. С каждым годом этот процент растет, потому что мы имеем дело с палочной системой в органах. Есть врач, есть пациент и недовольные», - рассказал депутат.

Он отметил, что чаще всего с уголовными делами сталкиваются такие врачи, как хирурги, реаниматологи и акушеры-гинекологи, которых, по словам Сергея Леонова, не так много. При этом он не отрицает, что провинившиеся врачи должны нести наказание. По его словам, этим должен заниматься экспертный медицинский совет, который сможет учесть все факторы произошедшего инцидента, вплоть до сопутствующих болезней пациента, которые могли привести к трагичному исходу или правильно оценить компетентность врача.

«Врачи мне говорят, что бояться идти в операционную, потому что выйти оттуда, условно говоря, они могут уже в наручниках», - резюмировал депутат.