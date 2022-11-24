Общество

Сбер планирует вернуть 2 млн пользователям возможность бесконтактной оплаты в этом году

Пользователей Аndroid, у которых есть функция NFC, примерно 20 млн, и Сбер уже в этом году хочет вернуть порядка 2 млн пользователей такую возможность оплаты. Об этом рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых в интервью BFM.ru.

«Мы запустили сервис 16 ноября этого года, поэтому говорить о цифрах пока рано. Но мы четко понимаем, что пользователи Аndroid, у которых есть функция NFC, составляют примерно 20 млн, и мы уже в этом году хотим вернуть порядка 2 млн пользователей такую возможность оплаты. Для этого нужно будет обновить "Сбербанк онлайн". Это можно сделать практически в любом популярном магазине приложений либо непосредственно скачать новую версию с сайта», - рассказал он.

Дмитрий Малых напомнил, что в марте, когда Visa и Mastercard приняли решение прекратить свою операционную деятельность на территории Российской Федерации, как ряд других международных платежных систем, регулятор, банковское сообщество сделали блестящую работу, пользователи не заметили вообще, что безналичная оплата перестала работать. По его словам, клиенты просто достали свои карты, вспомнили ПИН-коды, и уровень безнала в стране не упал. «Наша статистика показывает, что все работало идеально и продолжает работать по сей день. Конечно, оплата с помощью телефона тогда пропала. Ровно поэтому у нас фокус вернуть так, как было раньше, и даже лучше», - прокомментировал директор дивизиона.

На данный момент Сбер активно развивает биометрию данных. Порядка 1 млн пользователей уже настроили свой счет к биометрическому слепку и проводят оплату.

«Для нас самое важное, чтобы уровень безнала в стране не падал, и мы видим, что этого не происходит. Мы верим, что уровень безнала в стране будет продолжать рост. Новое решение и оплата с помощью телефона, QR-коды и биометрический эквайринг найдут своего клиента. Для нас важно уже будет мерить, наверное, не уровень безнала, который, очевидно, будет расти, а мерить именно поведение клиента платежами без карт. Мы верим, что при слаженном действии регулятора и банковского сообщества мы сможем перевернуть рынок и вообще создать нечто свое, потому что ранее пресса отмечала лидирующие позиции российского финтеха и безналичное чудо», - резюмировал Дмитрий Малых.