Общество

Глава Островского района раскрыл, какой каверзный вопрос задал бы себе будучи журналистом

Глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Чай втроем» рассказал, какой каверзный вопрос задал бы действующему главе муниципалитета, если бы был журналистом. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 ноября.

«Когда будет бассейн? Пока что нет в Острове бассейна», – ответил Дмитрий Быстров.

По его словам, помимо того, что в районе удалось завершить многие инфраструктурные проекты, результаты года нужно подводить по тем проектам, которые не сделали.

«Сейчас появилась программа Минспорта по строительству бассейнов, появился проект, экспертиза. У нас уже лежит заявка в министерстве», – отметил гость студии.

Также он добавил, что город стал популярным среди туристов, он вошел в маршрут «Серебряное ожерелье России».