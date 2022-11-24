Общество

«Чай втроем»: Дмитрий Быстров о боксерах, дневном сне и Бабайке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроем», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 ноября. Это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы пьют чай, едят печеньки и разговаривают с кем-то очень интересным и известным в псковском регионе. И вот за такими разговорами с печеньками, чаем и просмотром фотографий они раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.

Сегодняшний гость студии — глава Островского района Дмитрий Быстров. Он рассказал об истории своего рода, поделился воспоминаниями о детстве, школьных и студенческих годах, рассказал о семье, питомцах и увлечениях.

Кем маленького Диму Быстрова пугали в детстве? Почему он не любит дневной сон? Какие дискоклубы посещал, будучи студентом? Какой бы вопрос он задал главе Островского района, если бы был журналистом? Почему в его семье так любят боксеров? Гастротуризм в Острове — миф или реальность?