Общество

Что делать со смартфоном после мороза, рассказали псковичам

Смартфон нельзя заряжать сразу после возвращения в помещение с улицы в мороз, так как устройству необходимо некоторое время побыть при комнатной температуре, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов.

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«Температура окружающей среды должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов. Поэтому, зайдя в помещение с мороза, не спешите к розетке. Необходимо, чтобы гаджет побыл какое-то время при комнатной температуре», – заметил он.

По словам эксперта, также следует избегать перегрева устройства, и не оставлять гаджет во время зарядки под прямыми солнечными лучами.

«Еще нельзя использовать зарядку одного бренда, но от разных устройств. Например, заряжая iPhone шнуром от iPad, вы быстро "убьете" аккумулятор», – заметил Ефимов.

Он заключил, что не стоит постоянно разряжать телефон до нуля, потому что со временем гаджет может просто не включиться. Ефимов пояснил, что в таком случае реанимировать смартфон придется в сервисном центре с помощью специального устройства, которое подает сразу большой ток.