Общество

Проверить знания о Великой Отечественной войне приглашает Молодёжный парламент

2 декабря, в преддверии Дня Неизвестного Солдата, состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», которую проводит Молодёжный парламент при Государственной Думе РФ. Региональным координатором акции, как и в прошлые годы, выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов, охватывающих различные события времен войны. В этом году в тесты добавили вопросы с историями о работе в тылу, героизме солдат, о подвигах молодых людей, учителей, женщин и врачей. Тест будет включать базовый и профильный уровень. Проверить свои знания можно будет онлайн – на сайте проекта «Большая история», а также на специально организованных офлайн-площадках.

Как сообщил член Молодёжного парламента Максим Ермолин, главной региональной площадкой «Теста по истории Великой Отечественной войны» в этом году станет Псковский кооперативный техникум.

«Всего на сегодня зарегистрировано 36 площадок, в основном, в Пскове и Великих Луках. К сожалению, пока это значительно меньше, чем в прошлом году. Но время ещё есть, и мы надеемся, что школы, колледжи и техникумы проявят активность», - отметил организатор и призвал жителей области всех возрастов присоединиться к международной акции.

Зарегистрировать площадку на сайте проекта можно до 1 декабря.