Проверить знания о Великой Отечественной войне приглашает Молодёжный парламент

2 декабря, в преддверии Дня Неизвестного Солдата, состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», которую проводит Молодёжный парламент при Государственной Думе РФ. Региональным координатором акции, как и в прошлые годы, выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов, охватывающих различные события времен войны. В этом году в тесты добавили вопросы с историями о работе в тылу, героизме солдат, о подвигах молодых людей, учителей, женщин и врачей. Тест будет включать базовый и профильный уровень. Проверить свои знания можно будет онлайн – на сайте проекта «Большая история», а также на специально организованных офлайн-площадках.
Как сообщил член Молодёжного парламента Максим Ермолин, главной региональной площадкой «Теста по истории Великой Отечественной войны» в этом году станет Псковский кооперативный техникум.
Зарегистрировать площадку на сайте проекта можно до 1 декабря.