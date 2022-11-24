Общество

Кто чаще всего болеет туберкулезом, рассказала заслуженный врач России

К наиболее уязвимым категориям населения для заболевания туберкулезом относятся военнослужащие, мигранты, а также люди, имеющие хронические заболевания легких и сахарный диабет. Об этом рассказала заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова, сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, туберкулезом можно заразиться воздушно-капельным путем от тех, кто болеет им в активной форме, а также через молочную продукцию, если она получена от зараженных животных.

«Туберкулез очень опасен. В основном заболевание поражает легкие человека, но также может поразить и другие органы. Например, головной мозг, спинной и почки. При скрытой форме туберкулеза человек имеет инфекцию в организме, но болезнь не вызывает никаких симптомов. Тем не менее, лечение необходимо, ведь пассивная форма заболевания может перейти в активную. Тогда человек станет заразным для окружающих», – сообщила врач.

Так, при активной форме туберкулеза у человека появляется сильный кашель, иногда с кровью, начинаются боли в грудной клетке, наблюдается постоянная усталость, потеря веса, поднимается температура, потливость. В ситуации, когда туберкулез поражает другие органы, могут появится боли в спине и кровь в моче.

«В группе риска люди, страдающие сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, например, бронхитом, ВИЧ-инфицированные и наркозависимые. Наиболее уязвимы к туберкулезу также пациенты без определенного места жительства, мигранты, беженцы, те, кто находятся в учреждениях социального типа для бездомных людей. Именно в последней категории чаще всего развивается туберкулез. Если среди работающих заболевают 8 человек на 100 тысяч, то из неработающих это 150 на 100 тысяч, из пациентов без определенного места жительства — больше 1000 на 100 тысяч», – констатировала профессор Ольга Шарапова.

Она отметила, что неявными симптомами туберкулеза являются отдышка и кашель, который можно перепутать с простудой.

«Существуют также эпидемические группы риска — это люди, у которых в результате заболевания может возникнуть туберкулез. Это сотрудники родильных домов, военнослужащие по призыву, те, кто находятся в тесном контакте с больными и в социальных учреждениях», – пояснила эксперт.

По ее словам, лучшая профилактика туберкулеза сегодня – вакцинация. Вакцинация БЦЖ в России проводится всем здоровым новорожденным на 3-7 день жизни, непосредственно в родильном доме, а ревакцинация – детям в возрасте 7 и 14 лет.