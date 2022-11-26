Общество

Сертификаты на 100 тысяч рублей получат «Мисс и Миссис Псков» 26 ноября

Сертификаты на 100 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев Продакшн» получат обладательницы титулов «Мисс Псков 2022» и «Миссис Псков 2022» сегодня, 26 ноября, в рамках финала фестиваля красоты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Также обладательницы титулов «Мисс Псков 2022» и «Миссис Псков 2022» получат сертификат GEELY на 50 тысяч рублей от компании RRT, годовой абонемент в аквапарк «Акваполис», сертификат на 25 тысяч рублей в меховое ателье Светланы Шумейко, букет из фруктов от Av-House,фирменную статуэтку и другие подарки.

В остальных номинациях также будут вручены призы и подарки от партнеров фестиваля, среди которых: Yamaguchi, Mango, магазин Fashion House, картинг-центр Pit stop, аквапарк «Акваполис», spa-центр отеля Old Estate Hotel & SPA**** и другие

Победителей определят в 58 номинациях, из которых 11 в формате top.

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» состоится сегодня, 26 ноября, в 17.00 и пройдёт в БКЗ филармонии.