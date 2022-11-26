Общество

Tele2 добавила домашний интернет к мобильному тарифу

Tele2 предлагает клиентам в Псковской области подключить домашний интернет к своему привычному тарифу. Запуск конвергентной услуги стал очередным этапом совместного проекта оператора с группой компаний «Ростелеком», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Tele2.

Фото: Tele2

В рамках одного предложения клиентам доступны: мобильная связь, домашний интернет, цифровое телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Продукт Tele2 закрывает эти потребности максимально легко и гибко: к действующему тарифу мобильных услуг клиент просто добавляет домашний интернет, а также управляет доступом к фильмам и ТВ-каналам. При этом расширение пакета услуг не меняет привычных сроков и способов оплаты базового тарифа.

Воспользоваться предложением можно на тарифных планах «Мой онлайн+», «Мой онлайн», Black и Premium. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 350 рублей на скорости 100 Мбит/с, 400 рублей на скорости 200 Мбит/с, 450 рублей на скорости 500 Мбит/с.

Оформить заявку на подключение клиенты Tele2 могут в салонах связи, мобильном приложении или на сайте оператора. Абонент проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования.

Подробнее об услуге на сайте tele2.ru.