Общество

Николай Козловский пожелал матерям здоровья, добра и согласия в семьях

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил матерей с Всероссийским праздником, который отмечается сегодня, 27 ноября. Свое поздравление он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что этот день - возможность ещё раз выразить свою благодарность и признательность всем матерям, воспитывающим и воспитавшим детей, тем, кто только готовится стать мамой. Материнство, по словам главы города на Ловати, большое счастье и великий труд, огромная ответственность за судьбу детей и будущее страны, строить которое предстоит подрастающему поколению.

«Именно от матери зависит нравственное и духовное развитие ребёнка, его успехи в жизни, отношение к людям и Родине. Поддержка и любовь матери делают детей счастливыми, сильными, уверенными в себе, помогают преодолевать любые трудности. Каждая мама, бабушка, прабабушка заслуживает слов самой искренней благодарности за неустанные заботы о семье и детях, терпение, мудрость и самоотдачу. Глубокого уважения достойны многодетные мамы и матери, которые воспитывают приёмных детей», - добавил Николай Козловский.

Многие матери в Великих Луках успешно сочетают материнский труд с профессиональными обязанностями, достигают высот на работе и в воспитании достойных граждан страны.

Поддержке материнства и детства, созданию комфортных условий для проживания семей с детьми на территории нашего города уделяется большое внимание. Великие Луки являются постоянными участниками федеральных проектов и программ по обеспечению юных горожан местами в детских садах и школах, строительству современных детских игровых и спортивных площадок, обустройству парков и скверов для семейного отдыха, и работа в данном направлении будет продолжена.

«Дорогие великолучанки! Примите сердечную благодарность за свой непростой благородный труд, за вклад в воспитание подрастающего поколения великолучан и развитие нашего города. Искренне желаю вам крепкого здоровья, добра и согласия в семьях, только хороших, радостных новостей! Мира, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким», - поздравил Николай Козловский.