Общество

Порховские зооволонтеры спасли пса с разорванным ухом

Дети привели в порховский приют для бездомных животных «Добрый» пса с разорванным ухом. Об этом зоозащитники написали в группе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: приют «Добрый»

«Дети поймали и притащили раненого пса, люди говорят, что бегает пару недель. Ухо разорвано или, возможно, прострелено, из него рекой льётся гной, изнутри невыносимый гнилостный запах и ужасное зрелище», - прокомментировали зооволонтеры.

На данный момент псу обработали ухо, вычистили гной. Зоозащитники отметили, что пес похож на лайку и волка одновременно. Они также предположили, что пса могли выкинуть просто так или в связи с болезнью. Хозяина собаки просят откликнуться по номеру телефона: 8 911 269 18 92.