Общество

Елена Бибикова: Величайшее предназначение мамы — дарить жизнь

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова поздравила матерей региона с Всероссийским праздником – Днем матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.

Она отметила, что сегодняшний праздник особенно теплый и светлый, наполненный нежностью, заботой и любовью. По словам Елены Бибиковой, величайшее предназначение мамы — дарить жизнь, воспитывать детей, хранить и беречь семейный очаг. Материнская любовь, щедрое и нежное сердце, бесконечное терпение и понимание помогают в преодолении жизненных трудностей, согревают и поддерживают, придают уверенности в своих силах, дополнила она.

«Искренняя благодарность Мамам за каждодневный материнский труд, самоотдачу, мудрость и великодушие. Пусть ваши дети растут талантливыми, честными, отзывчивыми, будут для вас надежной опорой и поддержкой. Примите самые добрые и искренние пожелания семейного счастья, радости за успехи и достижения детей, крепкого здоровья и благополучия», - поздравила псковичек сенатор.