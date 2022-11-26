Общество

Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру для употребления пищи

Современный ритм жизни приводит к тому, что многие люди, в частности, офисные работники и студенты, отказываются от разогретой пищи. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.

Необходимости в постоянном употреблении горячих блюд действительно нет, считает врач. Но лучше всего, если еда будет примерно той же температуры, что и тело человека, отметила она.

«Если мы говорим про завтрак, то тот же самый йогурт сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, если это натуральный продукт без явных консервантов и красителей. Необходимости в регулярном приеме горячей еды нет. Условно, если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное – употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но еще лучше – температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию», – сказала Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

Однако некоторые продукты лучше всегда употреблять в горячем виде, продолжила гастроэнтеролог.

«Многое зависит от блюда, некоторые продукты в горячем виде имеют другие органолептические свойства и более приемлемы для употребления. Например, жиры не в твердом (холодном), а в размягченном (горячем) виде лучше усваиваются и трансформируются в организме. В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация», – уточнила Наталья Марченко.

При некоторых заболеваниях людям бывает противопоказана как горячая, так и холодная пища, добавила гастроэнтеролог.

«По состоянию здоровья есть ограничения, когда мы запрещаем пациентам как горячие, так и холодные блюда. Это раздражающий фактор для слизистой желудочно-кишечного тракта при некоторых воспалительных состояниях. Особенно это касается верхних отделов ЖКТ, которые первыми сталкиваются с различной температурой продуктов питания. Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка. Плюс блюда из холодильника могут приводить к спазму», – предупредила Наталья Марченко.

По ее словам, чаще всего особые рекомендации, связанные с температурой пищи, врачи дают пожилым людям.