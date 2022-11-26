Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом возросла среди детей и взрослых в России

В Москве вдвое чаще, чем в доковидные эпидсезоны, стали госпитализировать детей с ОРВИ и гриппом. Рост заболеваемости, по данным столичного депздрава, отмечен и среди взрослых. В других регионах статистика превышает эпидпорог среди детей 7–14 лет.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что из-за карантина россияне, прежде всего школьники, перестали сталкиваться с патогенами в период их циркуляции. Нынешний процесс они называют «принципом иммунного долга». Среди других причин гриппозной волны — влияние на организм перенесенного коронавируса и стресса, сообщает «Коммерсантъ».

Так, количество госпитализируемых детей по этим поводам в настоящее время в 2–2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов доковидных 2016–2019 годов. В депздраве уточнили, что за последние две недели число госпитализаций увеличилось почти в два раза и приблизилось к 400 новым пациентам в сутки.

В регионах также отмечен рост заболеваемости сезонными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, в ноябре 2018 года в медучреждения Кубани обратились 1839 человек с признаками ОРВИ, из них дети до 14 лет составили 52%. В 2019 году — более 1,6 тыс. человек, дети — 55,7%. В 2022 году зафиксирован почти двукратный скачок: более 3,1 тыс. человек, до 14 лет среди них — 41,2%. В Екатеринбурге с 14 по 20 ноября выявили 15,8 тыс. случаев ОРВИ, что на 12,9% выше среднего многолетнего уровня. Этот показатель на 26,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

В Санкт-Петербурге прирост заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей отмечается у детей 7–14 лет — на 32,4% (9429 случаев). В Ульяновской области, согласно данным местного Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет превышает эпидемический порог на 14%.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ мог стать результатом изоляционных мероприятий в период пандемии, в свою очередь полагает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов. Из-за карантина в первую очередь большое количество детей «перестали сталкиваться с инфекционными патогенами в сезон их циркуляции».

При этом, утверждает инфекционист, если пройдет естественное «проэпидемичивание», как называют эксперты этот процесс, то в следующем сезоне можно ожидать более гладкого течения сезонного ОРВИ.

Ничего «экстраординарного» в подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей не видит заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас наблюдается традиционный период роста сезонной заболеваемости, а в предыдущие два года пандемии частота регистрации гриппа была не столь значимой благодаря высокому охвату вакцинацией.