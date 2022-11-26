Общество

Дмитрий Шахов обсудил вопросы правозащитной деятельности с омбудсменами Петербурга и Ленинградской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провел рабочие встречи с уполномоченным в Ленинградской области Сергеем Шабановым и уполномоченным в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой. Об этом сообщается на сайте псковского омбудсмена.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека Псковской области

В беседах региональные омбудсмены поделились практикой обеспечения прав граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине. Так Дмитрий Шахов рассказал об итогах рассмотрения и разрешения жалоб, поступивших в его адрес от граждан и их родственников, проживающих в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, призванных по мобилизации в воинские подразделения, расположенные в Псковской области.

В год 85-летия «Большого террора» региональные омбудсмены поделились опытом реализации в Ленинградской области и Санкт-Петербурге федеральных и региональных программ, посвященных увековечиванию памяти жертв политических репрессий 20-50-х годов, в том числе благоустройству соответствующих мемориалов.

Так, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов рассказал о том, что 2022 году он вместе с губернатором области Александром Дрозденко посетил место расстрела жертв политических репрессии в Ковалевском лесу, где в 1921 году был в том числе казнен известный русский поэт Серебряного века Николай Гумилёв, обвинённый в контрреволюционной деятельности.

Сергей Шабанов сообщил, что благодаря региональной программе это место было благоустроено, проложены дорожки, отремонтированы мостки, установлены мемориальные доски. В ближайшее время планируется отреставрировать здание, где приговорённые к расстрелу безвинные жертвы политических репрессий ожидали исполнение приговора. В дальнейшем в этом здании будет организован соответствующий музей.

В завершении встречи три региональных омбудсмена посетили мемориал безвинным жертвам политических репрессий «Левашовская пустошь» - бывший специальный расстрельный полигон НКВД — МГБ СССР, на котором захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий 1937—1953 годов из разных регионов Северо-запада России, где возложили цветы к памятнику «Молох тоталитаризма».

Дополнительно псковский омбудсмен Дмитрий Шахов посетил и осмотрел место, где установлен памятник жертвам политических репрессий – жителям разных уголков Псковской области, расстрелянных в годы «Большого террора». К поминальному псковскому Кресту был возложен венок от уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Как отметили уполномоченные по правам человека в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, очень важно не допускать фальсификации истории любого периода в жизни страны, в том числе и такого трагического, который затронул представителей всех без исключения народов, проживавшие в республиках СССР.