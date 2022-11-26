Общество

«Росгосстрах» наращивает объёмы страхования сельскохозяйственных рисков

Сборы «Росгосстраха» на рынке сельскохозяйственного страхования за десять месяцев этого года увеличились на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — объем начисленной страховой премии составил 885,3 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

В растениеводстве сборы компании выросли на 15,3%; застрахованная посевная площадь увеличилась на 18,3% — до 704,6 тысячи га. В сегменте страхования сельскохозяйственных животных сборы «Росгосстраха» выросли на 16,6%, при этом было застраховано 449,5 тысячи условных голов — на 39,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как рассказал руководитель Центра сельскохозяйственного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Вадим Константинович, сельхозпроизводители все больше осознают, как важно с помощью страхования защищать свои финансовые риски. Потому что даже в относительно благоприятный год недобор урожая из-за погодных условий бывает достаточно часто. Не удивительно, что внедренная в этом году программа страхования урожая на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) оказалась востребованной у растениеводов в 36 российских регионах — только в «Росгосстрахе» на нее приходится почти четверть начисленной премии по страхованию урожая, заключенных договоров уже более ста, и их количество продолжает расти. По полису страхования урожая от ЧС возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. При этом справок от метеостанций не потребуется — процесс возмещения ущерба максимально упрощен.

Эксперт «Росгосстраха» отметил, что не меньше у сельхозпроизводителей рисков в животноводстве. Эпидемия африканской чумы свиней или птичьего гриппа может разорить даже устойчивое агропредприятие, поэтому ответственные собственники практически все страхуют поголовье. Как результат, на сегодняшний день в свиноводстве и птицеводстве застраховано порядка 60% поголовья. В сегменте крупного рогатого скота охват страхованием меньше, вместе с тем сегодня органы власти разрабатывают поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства, направленные на поддержку производителей молока, в которой будет уделяться внимание и охвату поголовья КРС страховой защитой.

В старейшей российской страховой компании уделяют особое внимание не только сельхозтоваропроизводителям, но и личным подсобным хозяйствам — для жителей села в этом году специалисты «Росгосстраха» разработали новую программу «Буренка. Моя ферма», существенно расширив по сравнению с действующей в компании программой «Буренка» перечень рисков и включив в нее услуги телеветеринарии. Есть что предложить «Росгосстраху» и крупным агрохолдингам.

На протяжении многих лет «Росгосстрах» входит в число лидеров по страхованию сельскохозяйственных рисков. Компания постоянно совершенствует страховые программы, предназначенные для АПК. Есть штат специалистов с профильным образованием, которые сопровождают договоры страхования и консультируют клиентов на всех этапах сельскохозяйственного производства — с целью исключения рисков или минимизации их последствий. Сегодня «Росгосстрах» разрабатывает индивидуальные программы комплексного страхования для сельскохозяйственного предприятия любого уровня. Компания входит в Национальный союз агростраховщиков, поэтому активно работает с договорами, включающими господдержку при страховании сельскохозяйственных рисков.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании.

6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru.