Общество

Тренировки по антитеррористической защищенности прошли в школах Псковского района

Тренировки по реализации планов антитеррористической защищенности с отработкой практических навыков персонала школы с участием территориальных органов Росгвардии, ОМВД Псковского района и МЧС прошли в образовательных учреждениях Псковского района с октября по ноябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Совместные тренировки провели по реализации планов антитеррористической защищенности с отработкой практических навыков персонала школ по действиям при угрозе совершения террористического акта, пожара и иных чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировки также отработали действия по эвакуации персонала и посетителей объекта. Сотрудники разъяснили действия персонала по отработке действий при:

обнаружении подозрительного предмета (с признаками взрывного устройства);

получении телефонного (электронного) сообщения об угрозе террористического акта;

совершении террористического акта на объекте (взрыв, захват заложников, вооружённое нападение).

Планирование и проведение совместных тренировок осуществляется в целях заблаговременной отработки взаимодействия должностных лиц образовательных учреждений с дежурными службами, наружными нарядами, специалистами органов исполнительной власти в случае угрозы или совершения террористического акт и при чрезвычайных ситуациях, уточнили в администрации.