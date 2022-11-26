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Общество

Представители Псковской области приняли участие в окружной конференции по финансовой грамотности

28.11.2022 15:12|ПсковКомментариев: 0

Конференция «Повышение финансовой грамотности в Северо-Западном федеральном округе: тренды, задачи, перспективы» прошла в Санкт-Петербурге. Псковскую область представили заместитель губернатора Татьяна Баринова и управляющий отделением «Псков» Банка России Сергей Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ по Псковской области.

Фото пресс-службы

Ее организаторами стали министерство финансов РФ, Банк России, научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) и ассоциация развития финансовой грамотности. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти регионов Северо-Запада, территориальных подразделений Банка России в СЗФО и различных общественных организаций. Псковскую область представили заместитель губернатора Татьяна Баринова и управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов

Основная тема конференции – приоритетные направления финансового просвещения жителей Северо-Запада разных возрастов, в том числе по киберграмотности и борьбе с финансовыми мошенниками. Знания в этих областях позволяют сформировать безопасное финансовое поведение населения.

«При обучении детей и молодежи необходимо активно сочетать теорию с практикой. Это позволяет быстрее усваивать материал, а знания чаще превращаются в навыки. Но и несмотря на относительно высокий уровень цифровой грамотности, молодежь – явная группа риска с точки зрения финансового и кибермошенничества, как активный пользователь информационных ресурсов. Поэтому нам надо искать новые каналы и форматы коммуникации», – отметил замглавы Минфина России Михаил Котюков.

Так, в качестве примера Михаил Котюков привел Калининградскую область, где создан просветительский проект онлайн-лекций в социальных сетях по самым актуальным вопросам финграмотности, а также проект Мурманской области – комедийный сериал «ЭконоМы» из 12 эпизодов, каждый из которых посвящен разным финансовым аспектам.

Собственные региональные программы повышения финансовой грамотности работают в 85 российских субъектах, в том числе и в СЗФО. Минфин России и Банк России совместно координируют эту работу в рамках федеральной Стратегии по повышению финансовой грамотности на 2017-2023 годы.

«С 2021 года программы повышения финансовой грамотности действуют в каждом регионе России. С самыми интересными инициативами мы знакомимся на окружных конференциях, которые проводим вместе с Минфином России. Необычные и яркие проекты есть и на Северо-Западе. Например, в Карелии разработали урок для детей «Музей в чемодане», а в Новгородской области играют в "Финансовый волейбол". Подобные практики можно заимствовать и тиражировать по всей стране», – добавил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Теги: #Минфин #финансовая грамотность
Источник: Псковская Лента Новостей
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