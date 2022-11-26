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Общество

Две школы планируют построить в Псковском районе

28.11.2022 11:52|ПсковКомментариев: 0

Комитет по образованию Псковской области планирует направить заявки на строительство школ в деревнях Родина и Борисовичи Псковского района. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Андрей Ермаков, отвечая на обращение на сайте губернатора. 

«Подскажите, пожалуйста, планируется ли строительство школы в микрорайоне "Родина"? Если да, то какие сроки?» - спросила женщина на сайте главы региона. 

В ответ Андрей Ермаков сообщил, что комитет планирует направить заявку на строительство школы в деревне Родина при объявлении отбора в рамках национального проекта «Образование».

«Кроме того, при объявлении Министерством просвещения Российской Федерации следующего отбора заявок в рамках демографической субсидии на очередной год, комитет планирует направить заявку на строительство школы в деревне Борисовичи Псковского района», - добавил исполняющий обязанности председателя комитета. 

Теги: #псковский район #школа #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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