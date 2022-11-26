Общество

Международный день отказа от покупок отмечают 28 ноября

Всемирный день отказа от покупок или «День без покупок» отмечается ежегодно в конце ноября одновременно с «Черной пятницей» и началом рождественских распродаж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

День отказа от покупок является своего рода акцией, направленной против сверхпотребления и неравного распределения материальных благ в мире.

Впервые день отказа от покупок отметили в Канаде в сентябре 1992 года, через пять лет его стали проводить по всей Северной Америке в «Черную пятницу», а в Европе – в субботу после дня распродаж. Основной идеей проведения международного дня отказа от покупок является привлечение внимания общественности к проблемам перепотребления и улучшения окружающей среды. Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

На 24 часа в этот день всем желающим предлагается отказаться от приобретения любых товаров. По мнению организаторов, это станет первым шагом к отказу от приобретения ненужных вещей ради процесса осознанного, рационального потребления.

«Осознанное потребление - это умение удовлетворять свои истинные потребности, задумываться о том, какой урон тот или иной продукт наносит планете, вашему здоровью и работникам производств, а также как это можно компенсировать. Чем больше человек обращает внимание на свои истинные потребности, тем более осознанным становится его потребление», - отметили в ведомстве.