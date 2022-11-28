Общество

Порядок выдачи больничных листов в России изменится с 2023 года

В России планируют изменить порядок выдачи больничного листа, с 1 января 2023 года при неявке пациента на прием к врачу больничный будут закрывать с новым кодом.

Так, согласно документу, опубликованному на едином портале для размещения проектов нормативных правовых актов, при неявке пациента на прием к врачу в назначенный день, если на тот момент период неявки уже достиг семи дней, больничный лист будут закрывать автоматически. В графе «Иное» в таких случаях будут указывать код 38, означающий недельное непосещение врача, пишет RuNews24.

В то же время лист нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи можно будет оформить «задним числом». Правда, для этого необходимо документальное подтверждение болезни. Решение о выдаче листка нетрудоспособности будут выдавать по решению врачебной комиссии.

Планируется, что изменения начнут действовать с 1 января 2023 года.