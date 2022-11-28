Общество

Россияне стали больше заниматься саморазвитием – ВЦИОМ

28% россиян в этом году начали посещать учебные курсы, больше читать учебной литературы и/или решили получить дополнительное образование. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интенсивность образовательных практик выше среди молодых россиян 18-34 лет (45% среди 18-24-летних и 40% — среди 25-34-летних), с возрастом показатель снижается и минимум приходится на группу 60+ (15%).

Процент выше в аудитории, характеризующей свои доходы как хорошие (35%), а также среди тех, кто имеет высшее образование (36%), и активных пользователей интернета (41%).

«Интерес к обучению также коррелирует с размером населенного пункта: если в столице 35% стали чаще в этом году заниматься своим образованием, то на селе — 21%. Практики обучения оказались неактуальны для 43% россиян (среди граждан старше 60 лет — 63%), еще 27% отметили, что этот год никак не повлиял на привычный для них «темп обучения».