Общество

Эндокринолог назвала варианты физической нагрузки для пожилых

Занятия спортом позволят увеличить продолжительность жизни пожилых людей, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

«Когда слышу от пожилых пациенток о нежелании заниматься физкультурой, становится грустно», - написал специалист в своем Telegram-канале. Женщинам старше 60 лет необходимо уделять физической нагрузке 15-20 минут в день. Из спортивных направлений лучше выбрать скандинавскую ходьбу, занятия в бассейне и гимнастику, сообщает RuNews24.

Спорт поможет улучшить координацию, укрепить мышцы и поддержать вес. Также физическая нагрузка влияет на общее состояние, повышает трудоспособность и активизирует обмен веществ.