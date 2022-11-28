Островичей призвали не заходить в зону проведения стрельб в декабре

Стрельбы будут проводить в Островском районе с 1 по 29 декабря, проход людей и проезд транспорта по прилегающей территории будет запрещён. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Фото: администрация Островского района
Стрельбы из стрелкового оружия будут проводить ежедневно с 8.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней) на войсковом стрельбище войсковой части 35700 на территории, ограниченной:
«В целях предотвращения несчастных случаев запрещён проход людей и проезд транспорта на территории войскового стрельбища в указанный период», - добавили в администрации.