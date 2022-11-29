Общество

Россияне стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе

Сервисы телемедицины осваивает все больше россиян. Уже каждый десятый россиянин обращался за онлайн-консультациями врачей: 5% освоили телемедицинские сервисы до ковида, еще 5% — в последние 2 года.

По данным сервиса SuperJob, медленно, но верно подобные услуги внедряются в повседневную жизнь: в 2021 году об опыте консультаций с врачами через интернет упоминали 8% россиян. За год выросло и число тех, кто консультировался с врачами по поводу своего здоровья прямо на работе: 21% сейчас против 17% от общего количества тех, кто пользовался телемедицинскими сервисами, в 2022 и 2021 гг. соответственно.

За телемедицинскими консультациями чаще обращаются женщины (12% против 8% среди мужчин). Больше всего же освоивших коммерческие онлайн-сервисы в сфере здравоохранения — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (14%).

Больше консультаций — больше мнений: количество однозначно и скорее отрицательных отзывов выросло за год на 8 процентных пунктов: «Видимо, еще были отладки. Не особо поняла консультацию». Впрочем, полностью и скорее положительных отзывов большинство (59%).