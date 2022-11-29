Общество

Армейского друга по срочной службе в немецком Шверине ищет россиянин в Псковской области

Виктора Быстрова 1965 года рождения разыскивает друг Александр в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Заявитель указал в своем обращении, что вместе с Виктором Быстровым они служили в армии. Служба проходила в немецком городе Шверин с 1984 по 1986 год.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1767107.

Отметим, группа советских войск в Германии — оперативно-стратегическое формирование войск Вооружённых сил СССР, дислоцировавшееся в ГДР. Крупнейшее в мире оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил за рубежом. Входило в состав Вооружённых сил СССР (1945—1992).