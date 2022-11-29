Общество

Псковская делегация отправилась на Всероссийский съезд судей в Кремль

Х Всероссийский съезд судей начинается в Государственном Кремлевском дворце сегодня, 29 ноября. На мероприятии присутствует делегация из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

На съезд избрано 827 делегатов со всей страны. Каждый регион приезжает на форум со своей программой, предложениями по изменению действующего законодательства, совершенствованию деятельности судебной системы.

Псковскую область в качестве делегатов представляют: