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Общество

Псковская делегация отправилась на Всероссийский съезд судей в Кремль

29.11.2022 10:51|ПсковКомментариев: 0

Х Всероссийский съезд судей начинается в Государственном Кремлевском дворце сегодня, 29 ноября. На мероприятии присутствует делегация из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

На съезд избрано 827 делегатов со всей страны. Каждый регион приезжает на форум со своей программой, предложениями по изменению действующего законодательства, совершенствованию деятельности судебной системы.

Псковскую область в качестве делегатов представляют:

  • председатель Псковского областного суда Олег Лазарев,
  • председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев,
  • председатель Псковского гарнизонного военного суда Андрей Павлов,
  • председатель Великолукского городского суда Юлия Коваленко,
  • и. о. заместителя председателя Псковского городского суда Сергей Падучих,
  • мировой судья судебного участка №29 города Пскова Юлия Сорокина.
Теги: #регион60 #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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