Общество

Новый раздел о Социальном фонде России появился на сайте ПФР

Новый раздел о Социальном фонде России открыт на сайте Пенсионного фонда России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, начнёт работу с 1 января 2023 года.

«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме "одного окна". Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года, после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке», - пояснили в отделении.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, приём отчётности от страхователей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания. Информация о работе офисов СФР в Псковской области размещена на сайте ПФР

Временно исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и ФСС с нового года только положительно повлияет на выплаты и на процесс оказания услуг. «Пенсионный фонд России за более чем 30-летнюю историю пережил сложную трансформацию. Из организации, отвечающей только за финансирование пенсий, стал мощнейшим социальным институтом, поддерживающим человека в течение всей жизни с момента рождения. И объединение ПФР и ФСС в 2023 году - это нужный и закономерный шаг», ̶ сказал он.