Общество

Победителя «Диктанта Победы» из Пскова наградили на всероссийском форуме в Москве

Торжественное награждение победителей Международной акции «Диктант Победы» состоялось на форуме в Музее Победы в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Псковское отделение партии «Единая Россия»

Двадцать лучших знатоков истории Великой Отечественной войны со всей России получили награды от первого замминистра просвещения Александра Бугаева, координатора партийного проекта «Историческая память» Александра Хинштейна и председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского. В числе абсолютных победителей – военнослужащий псковской 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Никита Козлов. Он наравне с другими победителями получил памятные призы и билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая на Красной Площади.

«В этом году в международной патриотической акции "Диктант Победы" приняли участие 1,6 млн человек. Из них отобрали только 20 победителей, среди которых – наш земляк! Гордимся им и поздравляем с победой», – отметил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

По его словам, патриотическая акция по проверке знаний об истории Великой Отечественной войны с каждым годом вызывает еще больший интерес у людей.

«"Диктант Победы" направлен не только на повышение исторической грамотности, главное – на сохранение памяти о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны и дань уважения поколению победителей», – добавил он.

Патриотическая акция проходит четвертый год подряд. Проверить себя на знание российской истории можно было всем желающим. Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии государственных, общественных организаций и силовых ведомств: Рособрнадзора, Россотрудничества, Минпросвещения России, движения «Волонтёры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и др.