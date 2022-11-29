Победителя «Диктанта Победы» из Пскова наградили на всероссийском форуме в Москве

Торжественное награждение победителей Международной акции «Диктант Победы» состоялось на форуме в Музее Победы в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото: Псковское отделение партии «Единая Россия»
Двадцать лучших знатоков истории Великой Отечественной войны со всей России получили награды от первого замминистра просвещения Александра Бугаева, координатора партийного проекта «Историческая память» Александра Хинштейна и председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского. В числе абсолютных победителей – военнослужащий псковской 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Никита Козлов. Он наравне с другими победителями получил памятные призы и билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая на Красной Площади.
По его словам, патриотическая акция по проверке знаний об истории Великой Отечественной войны с каждым годом вызывает еще больший интерес у людей.
«"Диктант Победы" направлен не только на повышение исторической грамотности, главное – на сохранение памяти о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны и дань уважения поколению победителей», – добавил он.
Патриотическая акция проходит четвертый год подряд. Проверить себя на знание российской истории можно было всем желающим. Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии государственных, общественных организаций и силовых ведомств: Рособрнадзора, Россотрудничества, Минпросвещения России, движения «Волонтёры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и др.