Общество

Судебные приставы рекомендовали псковичам вовремя оплатить имущественные налоги

1 декабря истекает срок для своевременной оплаты имущественных налогов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В случае неуплаты налоговый орган обратится в суд, и задолженность в принудительном порядке будут взыскивать уже сотрудники УФССП России по Псковской области. У судебных приставов имеется множество примеров применения мер принудительного исполнения к данной категории должников, которые не исполнили свои обязательства за предыдущие годы.

Так, в отделении судебных приставов города Великие Луки на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании налогов и сборов, включая пени в размере 211 тысяч рублей в отношении горожанки. В добровольном порядке женщина долг не выплачивала. В связи с этим сотрудники ведомства применили к ней ряд ограничительных и запретительных мер.

Вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства и заработную плату должницы, также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и постановление о запрете на совершение действий по регистрации. Для снятия данных ограничений гражданка на приеме у судебного пристава-исполнителя погасила задолженность в полном объеме.

После этого все ограничительные меры снял судебный пристав-исполнитель. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. УФССП России по Псковской области рекомендует гражданам платить налоги своевременно и не доводить дело до возбуждения судебными приставами исполнительных производств, применения различных мер принудительного исполнения.