Общество

Новую программу господдержки производителей деревянных домов запустили в России

Два важных закона вступают в силу сегодня, 29 ноября. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Первый документ увеличивает размер господдержки на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. С 50 до 75% увеличивается размер компенсаций для управляющих компаний парков, также расширяется перечень возмещаемых расходов. Также в два раза увеличивается максимальный объём подлежащих возмещению затрат регионов на создание и развитие инфраструктуры парков как государственной, так и частной формы собственности.

Помимо этого, запускается новая программа господдержки производителей деревянных домов. Законом утверждён порядок предоставления субсидий производителям деревянных домокомплектов, на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением скидок на их покупку в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

Для участия в новой программе производители должны пройти конкурсный отбор. Установлены требования к претендентам на субсидии. В их числе наличие производственных мощностей в России, цена на домокомплекты не более 3,5 млн рублей и фиксация 10% скидки в договоре с покупателем.

На господдержку производителей ежегодно планируется выделять не менее 300 млн рублей.