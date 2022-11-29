Общество

Терпение и труд: почему псковичи часто не любят свою работу?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему неудовлетворённости значительной части псковичей своей работой. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Служба исследований сервиса HeadHunter провела опрос среди жителей Северо-Западного федерального округа, и в том числе из Псковской области, чтобы выяснить, любят ли они свою работу.

Данные показали: однозначно любят свою работу менее половины жителей Псковской области (43%), а треть опрошенных в регионе заявили, что точно не испытывают подобных чувств.

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По результатам опроса выяснился интересный факт: отношение людей к своей трудовой деятельности меняется с возрастом. Также оказалось, что сказывается на любви к работе и профессиональная сфера респондентов. Чаще всего тёплые чувства к своему делу испытывают опрошенные из сфер искусства, развлечения и масс-медиа, науки и образования, а также отрасли услуг — туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. А негативное отношение к работе складывается в большей степени у юристов, бухгалтеров и медиков.

Жалобы на то, что кто-то не любит свою работу – не редкость. И причин для этого существует немало. Например, слишком большой объём работы и маленькая оплата труда. Или отсутствие перспектив профессионального роста. Может быть, наоборот, зарплата высокая, но человеку просто не подходит выбранная работа, что довольно сильно угнетает. Также есть множество людей, которые выучились на ту или иную специальность, а когда начали работать — поняли, что им это не подходит. Или же родители решили за своего ребёнка, куда ему пойти учиться и кем стать. А теперь человек работает и не находит в себе сил что-либо изменить.

Почему многие псковичи не любят свою работу? Какие приоритеты чаще всего определяют выбор места работы? Что нужно для того, чтобы заниматься любимым делом? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин перечислил основные причины, из-за которых люди не удовлетворены своей работой. По его словам, в современном мире существует тенденция регулярной смены не только места труда, но и профессии. Это даёт людям возможность всё-таки найти работу своей мечты.

«Здесь нужно начинать с того, каким образом молодой человек выбирает ту самую профессию и ту специальность, по которой он будет работать. Очень часто выбор не совсем осознанный, не совсем самостоятельный, где большое влияние могут оказать, например, родители, и, соответственно, тогда выбор будущей профессии, специальности – это случайная вещь, которая мало совпадает с интересами, способностями, с каким-то жизненным призванием. Соответственно, когда человек получает образование и начинает работать, через какое-то время он понимает, что это ему не совсем интересно, но всё-таки годы были потрачены на обучение. Мало того, если эта работа ещё каким-то образом кормит, то бросить, отказаться и найти что-то другое – это не так просто. С другой стороны, даже если первичный выбор профессии, работы был удачным, то всегда есть такая вещь, как адаптация человека к работе, к рабочему месту. Есть возможности, ожидания, интересы, потребности самого работника и есть то, что предоставляет ему организация, насколько само место работы удовлетворяет его потребностям и ожиданиям. К сожалению, все организации довольно разные. Бывает, что человек попадает в условия жесткого потогонного конвейера (не в буквальном, в переносном смысле), когда от него требуют выполнения каких-то механических задач, постоянно создаются какие-то стрессовые условия. Всё это за весьма скромное вознаграждение. К сожалению, у людей просто часто нет другого выбора. И получается, что люди работу не любят, а они её терпят. Что с этим делать? Есть общая мировая тенденция. Рынок труда становится очень мобильным и подвижным. Люди часто задерживаются в одной организации максимум на 2-3 года. После этого они просто пробуют, ищут что-то другое и могут это делать неоднократно, пока, может быть, не найдут какое-то лучшее место для себя, где они действительно будут свою работу любить, ценить, и где всё у них будет хорошо».

Работник должен чувствовать свою необходимость, считает фермер из Псковской области Анвар Зуфаров, известный по проекту «Сыроварня в Бебешкино». Но на его взгляд, также немаловажен и достойный уровень оплаты труда.

Фото: Анвар Зуфаров / «ВКонтакте»

«Я сейчас прохожу лидерские курсы, и мы эту тему тоже затрагивали. Чтобы полюбить работу, во-первых, надо иметь хорошего руководителя, которого ты будешь любить, который тебя будет любить. Это касается и, скажем так, чиновников в регионе, и непосредственного работодателя. То есть ты должен, скажем так, чувствовать свою надобность на этой работе, видеть какой-то выхлоп, это же важно. Это знаете, у уборщика NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — ред.) спросили, что он делает. Он ответил, что помогает запускать корабли в космос. Вот, он вовлечён, потому что его труд очень важен для запуска ракет в космос. То есть если человек, даже низшее звено в цепочке коллектива, скажем так, именно по профессии, вовлечён в свою работу, если он является частью коллектива, ему, конечно, будет интересней. И, конечно же, если это всё будет хорошо оплачиваться. А когда этого нет, то, наверное, и у человека рождаются всякие мысли неприятные».

На рынке труда нет достаточного количества предложений для студентов профессиональных учебных заведений, уверена профессор, заведующая кафедрой учета, анализа и налогообложения Псковского государственного университета Светлана Егорова. Из-за этого выпускники не могут сразу устроиться на работу по своей специальности. Но есть и другая сторона. Некоторые родители влияют на выбор профессии ребёнка, после чего он вынужден заниматься нелюбимым делом.

Фото: ПсковГУ

«Я думаю, эта ситуация объясняется проблемами на рынке труда. Начинаются они, наверное, с того, что не все выпускники однозначно определились, чем они хотят заниматься в жизни. И большое влияние на них оказывают родители. То есть вот этот процент формируется уже с начала обучения в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях. Получается, что не все могут адаптироваться в процессе учёбы. Они выпускаются уже с каким-то негативным влиянием. Дальше даже те, кто осознанно сделал выбор, не всегда сразу устраиваются туда, куда хотели бы. То есть вот эта связь работодателя и студента в Пскове, к сожалению, недостаточно хорошо сформирована. И поэтому многие выпускники идут туда, где их устраивает доход, и вообще, куда они могут устроиться. То есть первая причина и основная — это сложность рынка труда, а вторая причина в том, что молодой человек или девушка, выпускники, это уже не дети. Должно быть самостоятельно сформированное мнение о том, куда им идти учиться, а не навязанное родителями. Но тут большую роль, наверное, играют психологи, если они сами не могут определиться».

По мнению директора клуба «Суперфитнес» Георгия Пономарева, людей, которые не любят свою работу, гораздо больше, чем показал опрос. На его взгляд, главным приоритетом выбора работы у людей является не материальная составляющая, а комфорт.

Фото: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

«Во-первых, на мой взгляд, статистика hh.ru неверна. Я думаю, что не треть не любит свою работу, а гораздо больше — порядка 50%, просто по каким-то причинам они не раскрывают эту информацию о себе. А почему не любят? Само слово "работа", наверное, у нас ассоциируется с чем-то сразу же неприятным, чем-то, что напрягает. Получается, что люди просто негативно относятся к самому слову, и к тому, что их заставляет не лежать на диване и листать каналы телевизора с пультом, а встать и что-то делать. Человек по своей природе ленив. Если он может сесть, он сядет. Если может лечь, то он ляжет, а если может заснуть, то он заснёт, поэтому его толкает только необходимость чем-то заниматься в принципе. Людям зачастую кажется, что их интересует именно заработная плата, но это неправда. Это такая замена ценностей. Мы на работе проводим слишком много времени нашей жизни. Если 8 часов спим, 8-10 часов работаем, то остальное время на еду, на семью, ещё какие-то мероприятия, которые необходимо делать каждому человеку. Так вот, на работе просто человеку должно быть комфортно. И именно это и является решающим фактором. Огромное количество людей не меняют места работы с небольшими заработными платами, если чувствуют себя там в своей тарелке».

По словам заместителя главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы, депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева, самые частые причины нелюбви к работе — это профессиональное выгорание и рутина. Он рассказал, каким образом руководитель может повлиять на то, чтобы его сотрудники не «перегорели» и с любовью относились к своему делу.

«Психоэмоциональное выгорание. С моей точки зрения, это причина того, почему псковичи не любят свою работу. Плюс слабые перспективы в работе. Люди погружаются в рутину, и она начинает наскучивать. В первую очередь, это задача работодателя: он не должен допускать того, чтобы люди сталкивались с этим. Понимая, что 30% его сотрудников могут выгореть, он должен всячески этому препятствовать. То есть, например, менять не должность, а сферу работ. Не понижать человека в должности, а давать ему какую-то перспективу в работе, тогда он будет трудиться. Плюс ещё, если у него большой женский коллектив, психология такая у женщины: каждые три года что-то менять – работу, мужа. Есть такой маленький психологический аспект, на него надо уповать, то есть, например, переставить сотрудника на другую сферу деятельности. Ну, и в целом, конечно, вносить разнообразие в деятельность сотрудников различными общественными мероприятиями. Это то, чем занимается профсоюз, это различные поездки — именно коллективом, это коллективные встречи в нерабочее время и совместный культурный отдых».

Есть два стимула работать: интерес и достойная оплата труда, объясняет заслуженный артист России Сергей Попков. Если оба компонента присутствуют, то человек любит своё дело.

«Это, наверное, ещё изначально, когда человек пытается себя найти, не может себя найти, ещё в юности, он берёт себе какую-то случайную вещь, думает, что ещё всё впереди, а потом это его засасывает, и деваться ему уже некуда. Ну и потом, я думаю, ещё из-за заработка. Вообще ведь два стимула есть: работа должна тебе нравиться, а ещё должна удовлетворять финансовая составляющая, она должна приносить тебе свободу действий. Если в каком-то из этих двух компонентов ты идёшь на компромиссы, это всегда чревато какой-то внутренней трагедией, на мой взгляд. Работа нравится, но, допустим, денег он не получает — это одна боль внутри. Второе — это когда ты получаешь деньги, но на работу ходишь без всякого энтузиазма, тут тоже трагедия случается. Поэтому когда совпадают эти две части: тебе нравится и ты достойно за это получаешь, это самый оптимальный вариант».

Почему треть псковичей не любят работу? На этот вопрос нет простого ответа. Но ясно одно: каждый взрослый человек сам несёт ответственность за свой выбор, в том числе и в выборе профессии.

Что делать людям, которые «перегорели»? Можно попробовать переформатировать свою работу, добавить то, чего не хватает. Либо поменять место труда, чтобы оно удовлетворяло потребностям.

Конечно, это нелегко. Нужна смелость для того, чтобы решиться на что-то новое, брать больше ответственности за себя, учиться, усерднее работать. Но все это может привести к работе мечты и повысить качество жизни.

Анастасия Сливинская