Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
шесть шагов к бизнесу
проект бюджета Пскова
Господин Рейтингомер
о работе ЛДПР и партийных инициативах
борьба с наледью
Новая «Пчёлка» в Пскове
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
рост тарифов
Газ в быту
поддержка мобилизованных членов профсоюза
FAQ передача показаний
новогодние корпоративы
о переходе на четырёхдневку
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
лучшие медцентры
 
 
 
ещё Общество 29.11.2022 08:570 Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом 29.11.2022 13:360 Псковский губернатор оценил готовность сил и средств РСЧС. ФОТО 29.11.2022 13:250 Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартуют Дни здоровья 29.11.2022 13:110 «Ростелеком» установил шесть базовых станций по программе УЦН 2.0 в Псковской области 29.11.2022 12:550 Небольшой снег пройдёт в Псковской области в последний день осени 29.11.2022 12:500 Фундаменты для пристройки к школе заложили в себежской деревне
 
 
 
Самое популярное 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 22.11.2022 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе 23.11.2022 11:5111 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье 24.11.2022 16:164 Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартуют Дни здоровья

29.11.2022 13:25|ПсковКомментариев: 0

Сбер продолжает развивать цифровые технологии, чтобы помогать людям заботиться о своём здоровье и здоровье близких. Воспользоваться медицинскими сервисами на особо выгодных условиях можно будет до 4 декабря, когда в отделениях Сбера будут проходить Дни здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Сервисы Индустрии здоровья Сбера становятся всё более востребованными. Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-приём через СберЗдоровье в 2022 году. К врачу онлайн-режиме можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, получить второе мнение или проконсультироваться о тактике лечения. Телемедицина сегодня востребована как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Технология не только позволяет экономить время, но и даёт возможность консультироваться с врачами различных специальностей онлайн, без необходимости ехать в другой город или другой регион. На платформе СберЗдоровья пациентам ежедневно помогают врачи 25 специальностей.

В Дни здоровья в тысячах отделений Сбербанка во всех регионах страны можно будет оформить услугу онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья на год с 20-процентной скидкой. По семейному тарифу «Все врачи онлайн» клиент целый год сможет получать телемедицинские консультации терапевта, педиатра, а также четыре раза обращаться к узкопрофильным специалистам. Консультации терапевта и педиатра доступны в любое время суток в неограниченном количестве. Индивидуальный тариф «Путь к здоровью» включает в себя безлимитные консультации терапевта, четыре консультации врачей узких специальностей и два очных приёма врача.

«Здоровье — самое важное, что есть у каждого из нас. Сбер успешно развивает современные цифровые продукты и сервисы в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. Сервисы компаний Индустрии здоровья Сбера объединяют в себе инновационные технологии и профессионализм лучших врачей. Сегодня наши технологии и решения помогают жителям страны получать медицинские услуги в удобном формате и более внимательно следить за здоровьем. В этом году Сбер вновь проводит Дни здоровья, чтобы современные телемедицинские технологии стали ещё более доступными, и наши клиенты могли воспользоваться удобными сервисами на выгодных условиях», - прокомментировал управляющий директор – директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Телемедицина является одной из технологий другого сервиса цифровой медицины — дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Этот вид мониторинга уже показал свою эффективность в рамках проектов, которые проходят в лечебных учреждениях по всей стране. Например, дистанционный мониторинг больных с артериальной гипертензией позволяет до 70% снизить вызовы скорой медицинской помощи и случаи госпитализаций, а также до 30% снизить смертность пациентов от инфаркта миокарда и инсульта. Теперь такой мониторинг доступен каждому.

В рамках Дней здоровья пользователи также могут в онлайн-режиме приобрести доступ к сервису «Умный мониторинг» от СберЗдоровья и получить в подарок кардиочекап. «Умный мониторинг» включает в себя тонометр, который автоматически обрабатывает и отправляет показания в мобильное приложение, и сопровождение персонального врача СберЗдоровья, доступного для консультаций в течение года.

Новых клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ ожидает скидка 300 руб. на первый заказ от 1500 руб. по промокоду ЗДОРОВЬЕ22, который действует до 31.12.2022 включительно. СБЕР работает в 64 регионах и насчитывает свыше 50 тыс. наименований лекарств и товаров для здоровья. Компания доставляет заказы с безрецептурными лекарствами с курьерской доставкой, а рецептурные и спиртосодержащие препараты можно получить с самовывозом более чем в 9000 аптечных пунктов по всей стране.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 83 человека
29.11.2022, 14:040 Догазификацию в округе №12 прокомментировал депутат регионального парламента Олег Савельев 29.11.2022, 13:520 Ушедшего три года назад в лес мужчину продолжают искать в Дедовичском районе 29.11.2022, 13:440 Александр Борисов: Муниципальные музеи – это становой хребет краеведческой работы в городах и районах области 29.11.2022, 13:360 Псковский губернатор оценил готовность сил и средств РСЧС. ФОТО
29.11.2022, 13:250 Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартуют Дни здоровья 29.11.2022, 13:230 Вышедшую из строя запорную арматуру демонтировали на Запсковье 29.11.2022, 13:220 Сожители зарезали россиянина и выбросили с шестого этажа на припаркованный автомобиль 29.11.2022, 13:150 В Черном море выявили превышение содержания тяжелых металлов
29.11.2022, 13:110 «Ростелеком» установил шесть базовых станций по программе УЦН 2.0 в Псковской области 29.11.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 29.11.2022, 12:550 Небольшой снег пройдёт в Псковской области в последний день осени 29.11.2022, 12:500 Фундаменты для пристройки к школе заложили в себежской деревне
29.11.2022, 12:440 Великолучане передали мошенникам около миллиона рублей 29.11.2022, 12:290 О решении проблем округа №12 рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев 29.11.2022, 12:240 Псковский омбудсмен подарил книги областной библиотеке 29.11.2022, 12:200 12-летней девочке сломали позвоночник на уроке физкультуры в российской школе
29.11.2022, 12:060 Почта России запустила доставку из европейских интернет-магазинов 29.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Олегом Савельевым 29.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 ноября 29.11.2022, 11:560 Госинспектор Ространснадзора попался на получении взятки в Псковской области
29.11.2022, 11:420 Почти 20 жителей Псковской области стали жертвами телефонных мошенников за неделю 29.11.2022, 11:370 Себежскому нацпарку передали участок для создания музейно-выставочного пространства 29.11.2022, 11:300 Новую программу господдержки производителей деревянных домов запустили в России 29.11.2022, 11:280 Судебные приставы рекомендовали псковичам вовремя оплатить имущественные налоги
29.11.2022, 11:190 Победителя «Диктанта Победы» из Пскова наградили на всероссийском форуме в Москве 29.11.2022, 11:150 Тонну корма для кошек не пропустили в Россию через границу в Псковской области 29.11.2022, 11:130 Россияне стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе 29.11.2022, 11:110 Некорректный режим работы системы отопления выявили в порховской деревне
29.11.2022, 11:101 Более 1000 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области 29.11.2022, 11:051 Сбер назвал псковичам способ оплатить штраф ГИБДД с минимальной комиссией 29.11.2022, 11:000 «Буду мамой. Ожидания и реальность»: псковичей приглашают на встречу с психологом 29.11.2022, 10:570 Любителя кондитерских изделий задержали росгвардейцы в Пскове
29.11.2022, 10:560 Архимандрита Дамаскина вспоминают в Псково-Печерском монастыре 29.11.2022, 10:510 Псковская делегация отправилась на Всероссийский съезд судей в Кремль 29.11.2022, 10:380 Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных появятся в Псковской области 29.11.2022, 10:320 Новый год в новой реальности
29.11.2022, 10:311 «Кузница»: Оплата услуг «Псковских теплосетей» при переходе на прямые договоры 29.11.2022, 10:301 Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты 29.11.2022, 10:280 Экскурсия «Спустилась ночь» состоится в псковской галерее 2 декабря 29.11.2022, 10:260 Новый раздел о Социальном фонде России появился на сайте ПФР
29.11.2022, 10:110 Армейского друга по срочной службе в немецком Шверине ищет россиянин в Псковской области 29.11.2022, 10:040 «Гайд-парк»: Олег Савельев о проблемах 12-го округа и поддержке поискового движения 29.11.2022, 10:000 Новый торговый зал магазина «Пчёлка» открывается в Пскове 29.11.2022, 10:001 Сбер повысил ставки по вкладам «Лучший %» и «Новые возможности» в рублях
29.11.2022, 09:480 Спрос на водителей продолжает расти в Псковской области 29.11.2022, 09:370 Два автомобиля Mercedes и «ГАЗель» горели в Псковской области 29.11.2022, 09:260 Новогодний отдых в России подорожал до 20% 29.11.2022, 09:150 Творческая делегация колледжа искусств выступила в Дедовичах
29.11.2022, 09:090 Женщина пострадала в результате наезда автомобиля в Себеже 29.11.2022, 08:570 Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом 29.11.2022, 08:420 Впечатления великолучанина от ЧМ в Катаре: Толпа безбилетников пролезла на матч 29.11.2022, 08:410 День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечают православные 29 ноября
29.11.2022, 08:290 НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне 29.11.2022, 08:111 В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров 29.11.2022, 07:530 Почему иммунитет не нужно «поднимать», объяснил врач 29.11.2022, 07:360 Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах прошёл в Пскове
29.11.2022, 07:191 Россиянам разрешат установить в квартире сауну или хаммам с 1 декабря 29.11.2022, 06:590 В Госдуме считают, что целевому обучению студентов нужен новый закон 28.11.2022, 22:450 Псковичей призвали сохранять спокойствие при вызове служб спасения 28.11.2022, 22:303 Семь псковских музеев оснастят техникой на 40 млн рублей
28.11.2022, 22:150 Новогодние гирлянды и украшения появились на улицах Великих Лук 28.11.2022, 22:050 Михаил Ведерников обсудил актуальные вопросы с председателями объединений МСУ 28.11.2022, 22:000 День инвалида в Великих Луках отметят акциями и соревнованиями 28.11.2022, 21:480 Псковские курсанты ФСИН обсудили вопросы системы уголовных наказаний
28.11.2022, 21:330 Горячие линии организует псковский Росреестр 29 ноября и 1 декабря 28.11.2022, 21:150 Реставраторы завершают отделку фасадов башен Снетогорского монастыря 28.11.2022, 21:050 Матери росгвардейцев посетили праздничный концерт в Пскове 28.11.2022, 20:580 Порядок оплаты рабочих смен в выходные дни напомнили псковичам
28.11.2022, 20:460 В турнире по мини-футболу сразились сотрудники правоохранительных структур Псковской области 28.11.2022, 20:410 Псковичей предупредили о штрафах за складирование строительного мусора в контейнер у дома 28.11.2022, 20:361 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи предложение главы МВД о создании медвытрезвителей? 28.11.2022, 20:230 Выход и выезд на лёд запретили в Великолукском районе
28.11.2022, 20:080 Более 10 спортсменов клуба «Спортивное единство» отправятся на Первенство СЗФО по самбо 28.11.2022, 19:550 Более 400 мобилизованных отправились из Пскова в зону СВО 28.11.2022, 19:380 Молодёжные центры Пскова и Великого Новгорода подписали соглашение о взаимодействии 28.11.2022, 19:220 Жертвами телефонных мошенников стали почти 20 жителей Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru