Гдовичка Анна Шуняева возглавила поисковую организацию «След Пантеры»

Гдовичка Анна Шуняева стала председателем Псковского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», руководителем Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры». Об этом сообщается в группе поискового отряда «След Пантеры» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Анна Шуняева / «ВКонтакте»
Помимо этого, избран и новый состав Совета регионального отделения «Поисковое движение России», в который вошли:
Также в региональном отделении появилось два новых поисковых отряда - отряд «Журавли» в Дедовичском районе и отряд «Феникс».
Напомним, ранее руководителем Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» более 10 лет был Геннадий Корольков.