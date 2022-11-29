Общество

Выход на лёд водоёмов запретили в Новоржевском районе

Выход и выезд на лёд водоёмов запретили в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

«Распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 25 ноября 2022 №20, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможной гибелью людей на водных объектах, с 28 ноября 2022 года запрещен выход и выезд автотранспорта на лёд водных объектов, расположенных на территории Новоржевского района», - рассказали в администрации.

Напомним, выход на лёд водоёмов также запретили в Пскове, Великих Луках и ряде районов региона.

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