Общество

«ЛизаАлерт» приглашает псковичей вступить в ряды поисковиков

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» проведёт встречу для новичков в Пскове 8 декабря. На неё могут прийти все желающие помогать в проведении поисков пропавших людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отряде.

«Если вы живëте в Пскове, слышали про отряд "ЛизаАлерт" и хотели бы помогать в поисках пропавших людей, но не знаете, как к нам присоединиться, значит ближайшая встреча для новичков — это то, что вам нужно!» - отметили в отряде.

Встреча состоится в 19.00 в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики» на улице Кузнецкой, 23. Регистрация на неё идёт по ссылке.

На вводной лекции слушателям расскажут: