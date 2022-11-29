Общество

Полезные фрукты для борьбы с авитаминозом перечислили россиянам

Зима для людей становится периодом болезней и авитаминозов, так как человек не может вырабатывать витамин C в своём организме. Из-за этого ему необходимо восполнять такой элемент с помощью продуктов питания. В этом деле могут помочь некоторые фрукты и ягоды.

В 100 граммах апельсина содержится 86% суточной нормы аскорбиновой кислоты. Также в этом фрукте есть витамины B1, B2, PP, B9, калий, кальций, магний, фосфор, натрий и железо, пишет RuNews24.

Бананы придают бодрости и повышают настроение. В грейпфруте содержится 50% дневной нормы витамина C. Также в нём есть 133% суточной нормы кремния. Этот цитрус повышает иммунитет и помогает сохранить подвижность суставов, укрепляет кости.

Хурма полезна для сердца и нормализует работу щитовидной железы, а вот авокадо ускоряет метаболизм и способствует «сжиганию» лишнего жира, который можно набрать за зиму.

Гранат необходим для восстановления после болезни. Он улучшает общее состояние нервной системы и поддерживает иммунитет.

Фейхоа богат витаминами A, B, C, PP, йодом, железом, калием, клетчаткой и антиоксидантами. Яблоко содержит пектин, ускоряющий обмен веществ и снижающий содержание холестерина и токсинов в организме.

В киви – две суточные нормы аскорбиновой кислоты. Также он улучшает свёртываемость крови и делает кости крепче.