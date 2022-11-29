Общество

Книжный сервис «Строки» включили в экосистемную подписку МТС Premium

Теперь подписчики МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий «Строк», популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты и получать новые знания в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium в Пскове: 50 ГБ мобильного Интернета, подписку в онлайн-кинотеатре KION, подписку на МТС Music, популярные безлимитные мессенджеры, соцсети и видео-сервисы, услугу блокировки спам-звонков «Защитник», дополнительные 512 ГБ в облачном хранилище «Вторая память», премиальное обслуживание в колл-центрах и офисах МТС и МТС Банка и многое другое

С 1 декабря сервис «Строки» станет доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.

МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов. Стоимость подписки для новых пользователей — 249 рублей в месяц.