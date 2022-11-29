Общество

Николай Козловский об уборке снега: Будет отрабатываться каждое обращение

Обращения об уборке снега в Великих Луках оперативно передают в специализированные службы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Я вижу все ваши обращения по поводу уборки снега. Оперативно передаю адреса ответственным службам. Будет отрабатываться каждое обращение. Мы продолжаем следить за прогнозом погоды. Техника и специалисты выходят посменно, что обеспечивает круглосуточный контроль за дорогами», - написал он.

Глава города напомнил, что за уборку внутридворовых территорий отвечают управляющие организации.

«Можно оставить заявку на уборку городских территорий, позвонив по телефону единой дежурной диспетчерской службы 3-63-74, а по уборке дворов необходимо звонить в свою управляющую компанию», - добавил Николай Козловский.