Общество

Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября

Всемирный день домашних животных отмечается ежегодно 30 ноября. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности.

Девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», пишет calend.ru.

Идея проведения этого праздника впервые прозвучала еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

Среди акций последних лет, которая приобретает всё большее распространение по всему миру, – акция «Колокольчик», когда в зоопарках любого города или страны в течение одной минуты дети звенят в колокольчики, привлекая тем самым внимание всех к проблемам защиты животных.

Главная цель проведения всех акций и мероприятий – актуализация внимания широкой общественности (и в первую очередь – подрастающего поколения) к проблемам домашних животных (в том числе бездомных); воспитание бережного отношения к ним (и вообще к живой природе), ответственности за их содержание и понимания того, что они – «братья наши меньшие», а не объект развлечения.

В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.