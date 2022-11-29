Общество

Пскович оплатил 340 тысяч рублей долга ради продажи имущества

Пскович оплатил задолженность по кредитным платежам в размере 340 тысяч рублей для совершения сделки купли-продажи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ОСП города Пскова №2 находилось исполнительное производство в отношении псковича о взыскании кредиторской задолженности в размере 340 тысяч рублей. В рамках данного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства и заработную плату должника, также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и постановление о запрете на совершение действий по регистрации.

В целях снятия запрета с недвижимого имущества должник обратился на личный приём к судебному приставу и оплатил задолженность в полном объёме. Все запреты сняты и теперь мужчина может совершить сделку с недвижимостью.