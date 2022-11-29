Общество

Переехавшего из Петербурга фермера ищет его сестра в Псковской области

Александра Воронова разыскивает двоюродная сестра Валентина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Саша жил в Санкт-Петербурге до 1995 года. Потом он переехал в Ивановскую или Псковскую область и стал заниматься сельским хозяйством. Примерно в 2000 году умер отец Саши, Воронов Илья Васильевич 1927 года рождения. После этого связь с братом была утеряна. У Саши есть брат Владимир (1950 года рождения), который живет в Санкт-Петербурге по сей день, но у меня нет его адреса», - указала заявительница в своем письме в адрес телепроекта.

Женщина хочет разыскать братьев и наладить отношения в семье.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1765398