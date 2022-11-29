Общество

Компания в Великих Луках готова платить от 60 тысяч рублей инструктору по рыбной ловле

Компания в Великих Луках ищет инструктора по рыбной ловле, которому готова платить от 60 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Будущий специалист должен не только владеть методиками спортивной, любительской и промысловой рыбной ловли, а также иметь знания по содержанию рыб. Среди условий можно отметить официальное трудоустройство, график работы 5/2 с плавающими выходными, а также социальный пакет.

Данная вакансия единственная не только в Псковской области, но и в России. Сейчас средняя предлагаемая зарплата в данной сфере – 48 400 рублей, что на 11 600 рублей меньше, чем в данной вакансии. Аналитики сервиса заметили, что уровень конкуренции в данной сфере остается достаточно низким – 0,1 резюме на одну вакансию.