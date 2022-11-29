Общество

Резерв ресурсов для ликвидации ЧС создадут в Псковской области

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера создадут в Псковской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников, документ размещён на сайте нормативно-правовых актов региона.

Резерв создадут заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Он будет включать продовольствие, вещевое имущество, ресурсы жизнеобеспечения, нефтепродукты, средства малой механизации, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество.

Резерв используется:

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

для развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания и организации первоочередного жизнеобеспечения в условиях чрезвычайной ситуации,

резерв может использоваться в том числе на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций (для гуманитарной помощи), только на основании акта правительства Псковской области.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва осуществляется за счет средств областного бюджета.

Напомним, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов в ходе очередной 5-й сессии городского парламента 25 ноября предложил увеличить резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Пскове. При этом, как пояснила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, суммы на эти цели утверждаются исходя из рекомендаций области.