Общество

Российские ученые ищут причины массовой гибели медведей

Инспекторы Южно-Камчатского заказника зафиксировали более высокую смертность бурых медведей в районе Курильского озера, чем обычно.

Фото: Zdenek Machacek на Unsplash

Вероятно, это связано с каким-то заболеванием, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника.

Там отметили, что значительную часть погибших медведей составляют молодые особи в возрасте до двух лет, при этом ран или травм у них нет. На территорию вызвали экспертов-ветеринаров, которые взяли образцы тканей одного из умерших животных.

«Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения», — отметил инспектор службы охраны заповедных территорий ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес.

Глава Агентства по ветеринарии Камчатского края Артём Никитин отметил, что людей в этом районе сейчас мало, а миграция птиц, которые могут переносить заболевание, закончена. Другие животные, помимо медведей, в этом районе по неизвестным причинам не гибли.

Ожидается, что в ближайшее время результаты исследований покажут, почему медведи стали чаще умирать на Курильском озере. Первый замдиректора заказника Владимир Халманов добавил, что если ветеринары и обнаружат какое-то заболевание, то для людей с точки зрения заражения это не опасно, так что полностью закрывать территорию для посетителей не будут.