Общество

Форум некоммерческих организаций «Содействие» открылся в Пскове

Десятый форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие» открылся в «Точке кипения» в Пскове сегодня, 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открыл форум губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Рад приветствовать вас на юбилейном форуме "Содействие". 10 лет – срок серьёзный. Ваше профессиональное сообщество уверенно развивается. За последние пять лет был сделан особый рывок: из небольшого круга энтузиастов вы стали мощной и значимой силой, без которой позитивные изменения были бы немыслимы. Многие помнят, что общественниками привлекались не более 30-35 млн рублей на реализацию социальных инициатив. Мы тогда поставили задачу – выйти на качественный иной уровень. С уверенностью могу сказать, что работа себя оправдала и выполнена качественно», – выступил Михаил Ведерников.

Как отметил глава региона, в этом году некоммерческий сектор привлек уже 120 млн рублей, что в четыре раза больше, чем пять лет назад.

«Общественная палата России ведет свой рейтинг субъектов по уровню развития некоммерческого сектора. За прошлый год Псковская область поднялась на 13 пунктов и заняла 13 место. Это более, чем достойный результат, но расти есть куда. В вашей работе нельзя не обратить внимание на ваше участие в решение важнейших государственных задач. Общественники, добровольцы, волонтеры внесли вклад в борьбу во время пандемии с коронавирусом, Сегодня вы активно участвуете в акции "Мы вместе"», – продолжил он.

Михаил Ведерников поблагодарил участников форума за проделанную работу и пожелал найти вдохновение и возможность реализовать свои проекты.

Форум собрал около 150 активных жителей региона. Они вместе обсудят векторы консолидации усилий гражданского общества и сохранение устойчивости некоммерческого сектора в условиях неопределенности.

В программе - презентация площадок НКО, выступления федеральных и региональных спикеров, работа дискуссионных групп, стратегические сессии, пленарное заседание. На площадках будут рассмотрены вопросы консолидации общества в условиях различных кризисов, взращивания лидеров общественного мнения и формирования конструктивной повестки дня. Кроме того, участники обсудят возможные решения вопросов, которые актуальны для некоммерческого сектора региона.

Организаторами форума являются управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области, АНО «Центр сопровождения СОНКО Псковской области», Ресурсный центр добровольчества, проектный офис «Команда 2018».