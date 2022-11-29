Общество

Не хранить остатки блюд более суток призвали в Роспотребнадзоре

Внимание жителей Псковской области на необходимость профилактики заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи, обратили в Роспотребнадзоре. Рекомендации специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовали на официальном сайте ведомства.

С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, кроме того, когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов, есть риск пищевых токсикоинфекций, отметили специалисты.

Причинами отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются:

нарушения технологии приготовления блюд,

их неправильное хранение,

несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций.

«Чтобы не заболеть, рекомендуем салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты», – посоветовали в Роспотребнадзоре.

Во время приготовления пищи в домашних условиях, необходимо соблюдать ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для «сырого» и «готового», тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленое мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо, рыбу.

При плохом самочувствии (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе) ни в коем случае нельзя заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей.

В случае заболевания следует немедленно обращаться за медицинской помощью.