Общество

Псковские газовики приняли участие в смотре готовности техники к работе в осенне-зимний период

«Газпром газораспределение Псков» принял участие в смотре готовности техники и экипажей к выполнению задач в осенне-зимнем периоде. Мероприятие состоялось в рамках командно-штабного учения при участии аварийно-спасательных служб города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: АО «Газпром межрегионгаз Псков»

Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о готовности всех служб и подразделений к работе в осенне-зимнем периоде. Он показал внутреннее оснащение машин службы наружных газопроводов и аварийно-диспетчерской службы, рассказал о возможностях спецтехники и задачах каждого подразделения.

«Машины полностью укомплектованы, находятся в рабочей готовности. После смотра экипажи сразу выезжают на выполнение плановых задач в рамках рабочего процесса. Эксплуатационные подразделения Общества готовы к выполнению задач в осенне-зимний период 2022-2023 года», - отметил Олег Басников.